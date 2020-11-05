Коронавірусом у Києві заразилися ще 983 людини

Карина Бондаренко Життя столиці 08:29, 5.11.2020 Оновлено: 08:35, 5.11.2020

За минулу добу, 4 листопада, коронавірусом у Києві заразилися 983 людини, що стало рекордом із початку епідемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні офіційно підтверджено 430 467 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 850 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Погоджено розведення сил на 4 нових ділянках Донбасу. Карта

Два роки від смерті Катерини Гандзюк: в Україні пройшли акції пам'яті активістки

З підозрюваного в масштабній корупції "ексслуги" Юрченка зняли електронний браслет

У судді Вовка, який називав Зеленського "лохом", знайшлися зв'язки з оточенням президента

Трамп втратив один з ключових штатів США і "подарував" 10 виборників Байдену