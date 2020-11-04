Коронавірусом у Києві заразилися ще 856 осіб

За минулу добу, 3 листопада, коронавірусом у Києві заразилися 856 осіб, що стало рекордом із початку епідемії. У Київській області зафіксували 383 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Усього в столиці інфіковано вже 40 390 осіб, в області – 17 918 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 816 осіб (+17 за добу), вилікувався 14 321 пацієнт (+268). Продовжують боротися з вірусом 26 153 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.