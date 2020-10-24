Коронавірусом у Києві заразилися ще 560 осіб

За минулу добу, 23 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 560 осіб. У Київській області зафіксували 289 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 33 695 осіб, в області – 14 247 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 674 осіб (+18 за добу), вилікувалися 11 686 пацієнтів (+197). Продовжують боротися з вірусом 21 335 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 101, у Солом‘янському – 71 та в Оболонському районі – 64 випадки, повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе в Telegram.

Небезпечні райони Києва. Віталій Кличко в Telegram

Щоденний приріст хворих у Києві. РНБО

Поширення коронавірусу в Києві. Віталій Кличко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавірусної інфекції. З них 7014 – виявлено за минулу добу.