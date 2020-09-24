На COVID-19 у Києві захворіли ще понад 300 осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 08:59, 24.09.2020 Оновлено: 09:14, 24.09.2020

За минулу добу, 23 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 330 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 138 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 20 665 осіб, в області – 8286 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 333 особи (+3 за добу), вилікувалися 6149 пацієнтів (+106). Продовжують боротися з вірусом 14 183 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві низка лікарів відмовилася приймати в лікарні та їхати на виклик до 4-річної дитини з коронавірусом, стан якої погіршився під час лікування вдома. Про це розповіла її мати.

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