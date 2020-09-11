Коронавірусом у Києві заразилися понад 400 людей за добу

За минулу добу, 10 вересня, коронавірусом у Києві заразилися рекордні 404 особи.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 94 нових заражених.

Услід за Київською областю в рейтингу йде Тернопільська область – там захворіли 302 людини.

За минулу добу найбільше хворих COVID-19 виявили:

Київ – 404

Тернопільська область – 302

Одеська область – 283

Харківська область – 280

Хмельницька область – 198

Львівська область – 174

Івано-Франківська область – 151

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні вчені створять тест-систему, яка зможе з одного зразка визначати на що хвора людина – коронавірус, грип або парагрип.

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