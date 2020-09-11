Коронавірусом у Києві заразилися понад 400 людей за добу

За минулу добу, 10 вересня, коронавірусом у Києві заразилися рекордні 404 особи.
Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 94 нових заражених.
Услід за Київською областю в рейтингу йде Тернопільська область – там захворіли 302 людини.
За минулу добу найбільше хворих COVID-19 виявили:
Київ – 404
Тернопільська область – 302
Одеська область – 283
Харківська область – 280
Хмельницька область – 198
Львівська область – 174
Івано-Франківська область – 151
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні вчені створять тест-систему, яка зможе з одного зразка визначати на що хвора людина – коронавірус, грип або парагрип.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram