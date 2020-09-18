Коронавірусом у Києві заразилися майже 300 осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 09:21, 18.09.2020 Оновлено: 09:29, 18.09.2020

За минулу добу, 17 вересня, коронавірусом в Києві заразилася 291 особа.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 134 нових заражених.

Усього в столиці інфіковано вже 18 740 осіб, в області – 7476 заражених.

За минулу добу найбільше хворих COVID-19 в Україні виявили:

  • Харківська область – 349

  • Одеська область – 322

  • Тернопільська область – 311

  • Київ – 291

  • Львівська область – 205

  • Івано-Франківська область – 175

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Україні офіційно підтверджено 169 472 випадки коронавірусної інфекції. З них 3228 – виявлені за минулу добу.

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