Коронавірусом у Києві заразилися майже 300 осіб за добу

За минулу добу, 17 вересня, коронавірусом в Києві заразилася 291 особа.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 134 нових заражених.

Усього в столиці інфіковано вже 18 740 осіб, в області – 7476 заражених.

За минулу добу найбільше хворих COVID-19 в Україні виявили:

Харківська область – 349

Одеська область – 322

Тернопільська область – 311

Київ – 291

Львівська область – 205

Івано-Франківська область – 175

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Україні офіційно підтверджено 169 472 випадки коронавірусної інфекції. З них 3228 – виявлені за минулу добу.