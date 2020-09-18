Коронавірусом у Києві заразилися майже 300 осіб за добу

За минулу добу, 17 вересня, коронавірусом в Києві заразилася 291 особа.
Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 134 нових заражених.
Усього в столиці інфіковано вже 18 740 осіб, в області – 7476 заражених.
За минулу добу найбільше хворих COVID-19 в Україні виявили:
Харківська область – 349
Одеська область – 322
Тернопільська область – 311
Київ – 291
Львівська область – 205
Івано-Франківська область – 175
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Україні офіційно підтверджено 169 472 випадки коронавірусної інфекції. З них 3228 – виявлені за минулу добу.