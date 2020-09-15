Коронавірусом в Києві заразилися майже 300 осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 09:57, 15.09.2020

За минулу добу, 14 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 285 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 118 нових заражених.

За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили:

  • Тернопільська область – 390

  • Харківська область – 307

  • Одеська область – 306

  • Київ – 285

  • Львівська область – 186

Коронавірус в Україні.
РНБО
Карта поширення коронавірусу.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок вівторка, 15 вересня, в Україні офіційно підтверджено 159 702 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 905 – виявлені за минулу добу.

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