Коронавірусом в Києві заразилися майже 300 осіб за добу

За минулу добу, 14 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 285 осіб.
Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 118 нових заражених.
За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили:
Тернопільська область – 390
Харківська область – 307
Одеська область – 306
Київ – 285
Львівська область – 186
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок вівторка, 15 вересня, в Україні офіційно підтверджено 159 702 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 905 – виявлені за минулу добу.
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