Коронавірусом у Києві заразилися 965 осіб за добу

За минулу добу, 10 листопада, коронавірусом в Києві заразилися 965 осіб.

У Київській області зафіксували 693 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 46 632 особи, в області – 21 731 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 914 осіб (+20 за добу), вилікувалися 17 473 пацієнти (+469). Продовжують боротися з вірусом 28 245 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні офіційно підтверджено 489 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 611 – виявлено за минулу добу.