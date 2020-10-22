Коронавірусом в Києві заразилася рекордна 631 особа

Карина Бондаренко Життя столиці 09:07, 22.10.2020 Оновлено: 09:23, 22.10.2020

За минулу добу, 21 жовтня, коронавірусом в Києві заразилася 631 особа, що стало рекордом за добовим приростом.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 269 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 32 500 осіб, в області – 13 688 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 642 людини (+15 за добу), вилікувалися 11 304 пацієнти (+189). Продовжують боротися з вірусом 20 554 інфікованих.

Щоденний приріст хворих в Києві.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 322 879 випадків коронавірусної інфекції. З них 7053 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом.

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