Коронавірусом у Києві за добу заразилися майже 450 осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 09:24, 3.10.2020 Оновлено: 09:51, 3.10.2020

За минулу добу, 2 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 441 особа.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 163 нових заражених. Усього в столиці інфіковані вже 24 043 людини, в області – 9591 заражений.

Померли від COVID-19 у Києві всього 412 осіб (+11 за добу), вилікувалися 7657 пацієнтів (+404). Продовжують боротися з вірусом 15 974 заражених.

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