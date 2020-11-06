Коронавірусом у Києві вперше заразилися понад тисячу осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:17, 6.11.2020 Оновлено: 08:53, 6.11.2020

За минулу добу, 5 листопада, коронавірусом в Києві заразилися 1 002 людини, що стало рекордом з початку епідемії. У Київській області зафіксували 434 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 42 375 осіб, в області – 18 763 хворих.

Померла від COVID-19 в Києві всього 841 особа (+14 за добу), вилікувалися 15 218 пацієнтів (+1 449). Продовжують боротися з вірусом 26 316 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я буде вимагати в Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Кравчук озвучив план України щодо Донбасу: у Москві відповіли

Єрмак пригрозив Тищенку за корупцію "більш жорсткою реакцією, ніж правоохоронці"

"Євробляхери" перекрили центр Києва та влаштували зіткнення з поліцією

Ірина Федишин: на жаль, ковід не оминув і мою сім’ю

Степанов пояснив, хто зможе штрафувати українців за неносіння масок