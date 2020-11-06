Коронавірусом у Києві вперше заразилися понад тисячу осіб за добу

За минулу добу, 5 листопада, коронавірусом в Києві заразилися 1 002 людини, що стало рекордом з початку епідемії. У Київській області зафіксували 434 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 42 375 осіб, в області – 18 763 хворих.

Померла від COVID-19 в Києві всього 841 особа (+14 за добу), вилікувалися 15 218 пацієнтів (+1 449). Продовжують боротися з вірусом 26 316 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я буде вимагати в Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.