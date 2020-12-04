Коронавірусом у Києві заразилось понад 1 300 мешканців

Obozrevatel Життя столиці 09:33, 4.12.2020

У Києві 4 грудня зафіксували 1 374 нових випадки інфікування коронавірусом. З початку епідемії підтвердили хворобу у 76 750 киян.

Від COVID-19 у столиці померло 1 395 мешканців (+16 за добу). Вилікувалось від коронавірусу 310 осіб, загалом 24 585. Такі дані є на карті РНБО.

Активно продовжує хворіти 50 770 жителів Києва.

У Києві від коронавірусу померло 16 людей
РНБО

Ситуація з коронавірусною інфекцією за останні кілька днів дещо стабілізувалась. Третій день підряд число нових випадків інфікувань практично не змінюється.

Число нових випадків коронавірусу зростає
РНБО

На Київщині за добу підтвердили COVID-19 у 988 осіб. Померло \8 мешканців області, вилікувалось від коронавірусу 750 осіб.

Коронавірус у Київській області подолало 750 осіб
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 4 грудня, в Україні офіційно підтверджено 787 891 випадок коронавірусної інфекції. З них 15 131 – виявлені за минулу добу.

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