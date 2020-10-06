Коронавірусом у Києві заразилися вже понад 25 тисяч осіб

За минулу добу, 5 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 355 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 181 нового зараженого. Всього в столиці інфіковані вже 25 091 осіб, в області – 10 099 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 436 осіб (+6 за добу), вилікувалися 8545 пацієнтів (+282). Продовжують боротися з вірусом 16 110 заражених.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 234 584 випадків коронавірусної інфекції. З них 4348 – виявлені за минулу добу.