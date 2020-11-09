Коронавірусом у Києві заразилися ще 748 осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:31, 9.11.2020 Оновлено: 08:48, 9.11.2020

За минулу добу, 8 листопада, коронавірусом у Києві заразилися 748 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Усього в столиці інфіковано вже 44 920 осіб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 9 листопада, в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 687 – виявлено за минулу добу.

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