Коронавірусом у Києві заразилися понад тисяча осіб за добу

За минулу добу, 21 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1 159 осіб.

У Київській області зафіксували 559 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 102 282 особи, в області – 54 022 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1 749 осіб (+26 за добу), вилікувався 33 981 пацієнт (+1 242). Продовжують боротися з вірусом 66 552 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 21 грудня чотири регіони стали епіцентрами коронавірусу в Україні. Рейтинг очолив місто Київ з 1 159 зараженими.