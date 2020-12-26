Коронавірусом у Києві заразилися понад 400 осіб за добу

За минулу добу, 25 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 408 осіб.

У Київській області зафіксували 568 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 106 486 осіб, в області – 56 942 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 1 829 осіб (+13 за добу), вилікувалися 37 130 пацієнтів (+161). Продовжують боротися з вірусом 67 527 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні знизилася кількість хворих на COVID-19 за добу. Станом на ранок суботи, 26 грудня, офіційно підтверджено 1 019 876 випадків коронавірусної інфекції.