Коронавірусом у Києві заразилася майже тисяча осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:43, 29.12.2020 Оновлено: 09:17, 29.12.2020

За минулу добу, 28 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 953 особи.

У Київській області зафіксували 298 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 109 008 осіб, в області – 57 912 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1875 осіб (+21 за добу), вилікувалися 38 017 пацієнтів (+556). Продовжують боротися з вірусом 69 116 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні за добу від коронавірусу померли понад 230 осіб. Усього з початку пандемії померли вже 18 тисяч українців.

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