Коронавірусом у Києві заразилися майже 700 осіб за добу

За минулу добу, 20 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 673 особи.

У Київській області зафіксували 456 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 101 123 особи, в області – 53 463 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього1723 людини (+10 за добу), вилікувалися 32 739 пацієнтів (+564). Продовжує боротися з вірусом 66 661 інфікований.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Польщі і Чехії в кінці наступного тижня мають розпочатися кампанії по вакцинації від коронавірусу. Україна ж і в 2021 році може не отримати широкий доступ до неї.