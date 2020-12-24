Коронавірусом у Києві заразилися 1,3 тисячі осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 09:02, 24.12.2020 Оновлено: 09:38, 24.12.2020

За минулу добу, 23 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1377 осіб.

У Київській області зафіксували 666 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковано вже 105 040 осіб, в області – 55 497 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1802 особи (+23 за добу), вилікувався 35 761 пацієнт (+833). Продовжують боротися з вірусом 67 477 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, коронавірус в Україні перетнув позначку в 1 млн заражених. За добу, 23 грудня, заразилися 11,5 тисяч осіб.

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