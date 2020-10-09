Коронавірусом у Києві заразилася рекордна кількість людей

За минулу добу, 8 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 567 осіб, що стало новим рекордом із початку епідемії COVID-19.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 199 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 26 463 осіб, в області – 10 689 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 463 особи (+10 за добу), вилікувалися 9411 пацієнтів (+295). Продовжують боротися з вірусом 16 589 заражених.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5804 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.