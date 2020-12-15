На коронавірус у Києві захворіли 1559 осіб за добу

За минулу добу, 14 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1559 осіб.

У Київській області зафіксували 291 нового зараженого. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 93 302 особи, в області – 49 335 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1610 осіб (+31 за добу), вилікувалися 29 550 пацієнтів (+409). Продовжують боротися з вірусом 62 142 інфіковані.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок 15 грудня в Україні офіційно підтверджено 909 082 випадки коронавірусної інфекції. З них 8 416 – виявлено за минулу добу .