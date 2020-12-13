Коронавірусом у Києві та області за добу заразилося 1,8 тисячі осіб

У Києві минулої доби виявили ще 1125 випадків коронавірусу. Унаслідок цього загальна кількість заражень у місті зросла до 91 138.

Столиця та область декілька місяців залишаються регіонами-лідерами з добового приросту хворих в Україні. Про це свідчать оновлені дані сайту Ради нацбезпеки й оборони.

Зокрема, минулої доби COVID-19 забрав життя 10 киян, а загалом у Києві підтверджено 1584 смерті від ускладнень цієї хвороби. Водночас ще 189 пацієнтів вилікувалися, а всього недугу подолали 28 817 мешканців столиці.

Київська область за кількістю нових заражень за попередню добу посіла друге місце після столиці.

Там коронавірус діагностували ще в 740 осіб, а загалом недуга вразила 48 523 жителів регіону. Ще один пацієнт помер (загалом 818), а 236 (усього 19 862) змогли вилікуватися.

На Київ та область випадає майже 140 тисяч випадків коронавірусу від загальної кількості в Україні РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтерка Оксана Сухорукова назвала госпіталізацію пацієнтів із коронавірусом у Києві "квестом", а також "перевіркою на зв'язки".