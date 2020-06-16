У Києві різко знизилася статистика COVID-19: Кличко пояснив причину

Станом на вівторок, 16 червня, коронавірус (COVID-19) у Києві діагностовано ще в 3 985 осіб. З них у 28 пацієнтів хвороба підтвердилася за минулу добу. Це на 38 випадків менше, ніж днем раніше.

Таку статистику оприлюднив на своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, уточнивши, що двоє киян за добу померли.

Серед тих, хто занедужав:

17 жінок віком від 20 до 92 рокiв;

дев'ять чоловікiв від 18 до 75 рокiв;

одна дівчинка, якій дев'ять років, і семирічний хлопчик.

До лікарень столиці, за словами Кличка, госпіталізували двох пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – сім, Деснянському – п'ять та в Дніпровському – чотири.

Ситуація з коронавірусом у Києві Telegram-канал Віталія Кличка

"Зазначу, що така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають усі результати лабораторних досліджень, у зв’язку зі встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету деякi данi оброблялись iз запiзненням", – пояснив мер різке зниження статистики.

Кличко наголосив, що "Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження у звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. "Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе!" – звернувся він до киян.

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