У Києві різко знизилася статистика COVID-19: Кличко пояснив причину
Коронавірус у Києві
Станом на вівторок, 16 червня, коронавірус (COVID-19) у Києві діагностовано ще в 3 985 осіб. З них у 28 пацієнтів хвороба підтвердилася за минулу добу. Це на 38 випадків менше, ніж днем раніше.
Таку статистику оприлюднив на своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, уточнивши, що двоє киян за добу померли.
Серед тих, хто занедужав:
17 жінок віком від 20 до 92 рокiв;
дев'ять чоловікiв від 18 до 75 рокiв;
одна дівчинка, якій дев'ять років, і семирічний хлопчик.
До лікарень столиці, за словами Кличка, госпіталізували двох пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – сім, Деснянському – п'ять та в Дніпровському – чотири.
Ситуація з коронавірусом у Києві
"Зазначу, що така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають усі результати лабораторних досліджень, у зв’язку зі встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету деякi данi оброблялись iз запiзненням", – пояснив мер різке зниження статистики.
Кличко наголосив, що "Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження у звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. "Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе!" – звернувся він до киян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 червня у Києві було відомо про 53 нові випадки зараження коронавірусом (COVID-19), що на 13 менше, ніж днем раніше.
Загалом в Україні коронавірусом заразилися вже 32 476 осіб. Добовий приріст захворюваності становить 666 випадків.
Жертвами пандемії стали 912 українців, а 14 528 – повністю побороли хворобу.