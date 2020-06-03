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3 червня • оновлено в 13:02
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Коронавірус знову вдарив по Києву: зафіксовано понад 3,1 тисячі випадків

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У Києві станом на 3 червня зафіксували 3133 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 62 осіб, 10 з яких – медики.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювали на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Коронавірус знову вдарив по Києву. Ілюстрація

Коронавірус знову вдарив по Києву. Ілюстрація

За словами Кличка, серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус, 38 жінок віком від 24 до 95 років, 16 чоловікiв від 30 до 83 років, восьмеро дітей (три дівчинки п'яти, семи та 10 років і п'ять хлопчиків від трьох до 14 рокiв).

Мер Києва зазначив, що з них до лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції під контролем лікарів.

"Одужали за добу 38 людей. Усього коронавірус подолали 756 мешканців столиці", – заявив Кличко.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 10, Деснянському – дев'ять, у Дніпровському і Шевченківському – по вісім.

У статистиці, опублікованій очільником столиці, також фігурувала інформація про загиблих від COVID-19 у місті. Станом на 3 червня у Києві було 69 летальних випадків.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 3 червня зафіксували 1652 випадки коронавірусу.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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