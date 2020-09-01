Коронавірус знову вдарив по Києву: зафіксовано понад 170 нових випадків

У Києві за добу виявили понад 170 випадків COVID-19.

Станом на ранок 1 вересня в Києві виявлено 176 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він уточнив, що через важкий перебіг хвороби п'ятеро людей померли за минулу добу. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян.

Загалом, за даними Кличка, у Києві вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіли:

101 жінка віком від 18 до 86 років;

62 чоловіки віком від 19 до 93 рокiв;

9 дівчаток від 2 до 13 років і 4 хлопчики від 4 до 16 років.

Статистика щодо коронавірусу в Києві Telegram-канал Віталія Кличка

Також мер акцентував на тому, що у столиці України захворіли 11 медиків. До лікарень госпіталізовано ще 34 пацієнтів. Решта перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 27. У Солом’янському – 26. Та в Деснянському районі – 25 випадків.

"Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус. Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров’я. Бережіть себе!" – звернувся Кличко до киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок вівторка, 1 вересня, в Україні офіційно підтверджено 123 303 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 088 виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло вже 2 605 осіб (+48 за добу), а 57 802 пацієнти (+688) повністю побороли хворобу.

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