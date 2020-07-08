Коронавірус знову вдарив по Києву: за добу підтверджено понад 110 нових випадків

У Києві станом на 8 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5779 осіб. За минулу добу було зафіксовано 114 нових випадків COVID-19.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо за останні декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу знову – спалах. Коронавірус підтвердили ще в 114 людей. Серед них п'ятеро медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв, 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв, а також три дівчинки від чотирьох до 13 років, чотири хлопчики від двох місяців до 13 років. Із них до медзакладів міста госпіталізували 21 пацієнта, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 52 людини. Всього коронавірус подолали 1900 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.

Він додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20, у Дніпровському – 19, у Деснянському районі – 16.

Згідно зі статистикою, опублікованою на сторінці Кличка в Telegram, у Києві від коронавірусу померли 119 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 8 липня було зафіксовано 2853 підтверджені випадки COVID-19.