Коронавірус знову вдарив по Києву: за добу COVID-19 виявили у понад 50 осіб

Яра Дорош Життя столиці 12:04, 28.05.2020 Оновлено: 12:13, 28.05.2020

У Києві станом на 28 травня зафіксували 2793 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 54 осіб.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 28 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 54 людини. 11 з них – медики. На сьогодні в столиці вже 2793 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 30 жінок віком від 21 до 78 років, 17 чоловікiв віком від 18 до 76 років, а також семеро дітей (дві дівчинки віком один та 11 років, п'ять хлопчиків від двох до 17 рокiв). Він також відзначив, що з них до лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

Новина оновлюється.

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