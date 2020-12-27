Коронавірус знову вдарив по Києву: всього заразилися понад 107 тисяч

У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще у 718 осіб. Місто продовжує бути лідером серед усіх регіонів за кількістю виявлених заражень.

Загалом на сьогодні у столиці нараховується 107 204 підтверджені випадки захворювання. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони.

Минулої доби від коронавірусу померли ще 15 киян, а загалом у столиці зафіксовано 1844 смерті від цієї недуги. Натомість ще 143 жителів змогли її побороти, всього вилікувалися 37 273.

Київщина на відміну від попередніх днів не увійшла до регіонів-лідерів за кількістю нових інфікувань за попередню добу. Там COVID-19 вразив ще 389 осіб, а загалом діагностовано 57 331 зараження. Ще двоє жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 933), а 462 (загалом 31 586) змогли вилікуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві напередодні, дані на 25 грудня, зафіксували 408 заражень коронавірусом, а в Київській області – 568.