Коронавірус знову вдарив по Києву та області: заразилися ще понад 2,5 тисячі осіб

У Києві за останню добу діагноз коронавірус поставили ще 1422 особам. Столичний регіон декілька тижнів тримає лідерство за кількістю нових інфікувань серед усіх регіонів країни.

З початку пандемії COVID-19 вразив уже 61 640 жителів міста. Про це свідчать дані, надані сайтом РНБО.

Так, минулої доби від коронавірусу помер ще 31 киянин, а загалом у Києві зафіксовано 1173 смерті від інфекції. Водночас 347 пацієнтів змогли побороти її, всього одужав 21 091.

Київська область за кількістю нових інфікувань за попередню добу посіла друге місце після столиці. Там на COVID-19 захворіли ще 1089 осіб, а загалом діагностовано 32 301 зараження. Ще троє жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 629), а 171 (загалом 11 389) змогли вилікуватися.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві та області РНБО

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