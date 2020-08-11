Коронавірус знову вдарив по Києву: Кличко розповів про 123 нових хворих
У Києві кількість випадків коронавірусу станом на 11 серпня зросла до 9687. За минулу добу у столиці виявили 123 нових заражених.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Відзначимо, що 10 серпня повідомлялося лише про 66 нових випадків COVID-19 у місті.
"Ще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них– діти. На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.
За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 54 жінки віком від 19 до 78 років, 57 чоловіків віком від 20 до 79 років, а також вісім дівчаток від одного до 17 років, чотири хлопчики від чотирьох до 16 років. Зокрема, мова про чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів.
"Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3247 мешканців Києва", – відзначив Кличко.
Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 17, в Дніпровському – 15.
Згідно зі статистикою, яку опублікував мер, у столиці коронавірус забрав життя 147 киян.
Як повідомлявOBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 11 серпня підтверджено вже 4 239 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 42 осіб, видужали – лише восьмеро, померла за цей час одна людина.