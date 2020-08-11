Коронавірус знову вдарив по Києву: Кличко розповів про 123 нових хворих

У Києві кількість випадків коронавірусу станом на 11 серпня зросла до 9687. За минулу добу у столиці виявили 123 нових заражених.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Відзначимо, що 10 серпня повідомлялося лише про 66 нових випадків COVID-19 у місті.

"Ще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них– діти. На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 54 жінки віком від 19 до 78 років, 57 чоловіків віком від 20 до 79 років, а також вісім дівчаток від одного до 17 років, чотири хлопчики від чотирьох до 16 років. Зокрема, мова про чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів.

Дані щодо коронавірусу Telegram/Кличко

"Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3247 мешканців Києва", – відзначив Кличко.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 17, в Дніпровському – 15.

Згідно зі статистикою, яку опублікував мер, у столиці коронавірус забрав життя 147 киян.

Пост Кличика Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 11 серпня підтверджено вже 4 239 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 42 осіб, видужали – лише восьмеро, померла за цей час одна людина.