Коронавірус знову потужно вдарив по Києву: серед заражених багато дітей

У Києві станом на ранок 22 липня зафіксували 7166 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 132 мешканців столиці, 14 із яких – діти.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telagram. Він попросив жителів міста не ставитися легковажно до здоров’я, дотримуватися елементарних правил та берегти себе.

"Друзі! Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще в 132 мешканців столиці. 14 із них – діти. На сьогодні в Києві вже 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 57 жінок віком від 19 до 66 рокiв, 61 чоловік віком від 19 до 90 рокiв, а також вісім дiвчаток від чотирьох до 15 років, шість хлопчиків від шести до 14 років. Зокрема, йдеться і про чотирьох медиків. Із них до лікарень столиці госпiталiзували 20 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

"Одужали за минулу добу 66 мешканців столиці. Усього коронавірус подолав 2521 киянин", – написав Кличко.

Він також відзначив, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, у Солом’янському – 17, у Дніпровському – 16.

Пост Кличка Скриншот

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