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11 травня • оновлено в 12:11
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Коронавірус завдав нового удару по Києву: вже 37 жертв, 1871 інфікований

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У Києві за останню добу підтвердили ще 66 випадків захворювання на COVID-19, серед інфікованих – шестеро медиків.

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Загалом станом на 11 травня в області підтверджено вже 1871 факт зараження коронавірусом, 37 осіб померли й 138 вилікувалися. Про це йдеться у Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка.

Зазначається, що серед нових пацієнтів – 32 жінки віком від 27 до 79 років, 29 чоловіків віком від 28 до 84 років, дві дівчинки віком 1 та 3 років і троє хлопчики віком 4, 12, 16 рокiв.

Коронавірус завдав нового удару по Києву: вже 37 жертв, 1871 інфікований

Водночас до лікарень столиці госпіталізували тільки 26 пацієнтів. Інші хворі лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Оболонському районі – 13 людей, Дарницькому – 12 і Деснянському – 8.

Загалом карта захворювання на коронавірусну інфекцію у Києві за останню добу змінилася так:

  • Печерський +3;

  • Шевченкiвський +1;

  • Солом’янський +6;

  • Дніпровський +7;

  • Святошинський +9;

  • Деснянський +8;

  • Подільський +5;

  • Голосіївський +2;

  • Оболонський +13;

  • Дарницький +12.

Коронавірус завдав нового удару по Києву: вже 37 жертв, 1871 інфікований

"Можна не вірити в небезпеку і розповідати, що це, мовляв, міфи... Але ситуація справді непроста. Особливо напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними й можуть призвести до інфекційного вибуху. Тоді доведеться запроваджувати суворіший карантин", – попередив Кличко, закликавши жителів столиці та області дотримуватися правил безпеки й берегти себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов, якого звільнили наприкінці квітня, перебуваючи на посаді, заборонив "швидким" привозити в лікарні області будь-яких інших пацієнтів, крім інфікованих або з підозрою на COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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