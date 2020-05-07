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7 травня • оновлено в 12:48
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У Києві коронавірусом заразилися майже 1700 осіб: загроза не відступає

2.2т
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У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 11 жінок віком від 26 до 63 років, стільки ж чоловіків від 30 до 64 років та два хлопчики 12-ти і 13-ти років.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 7 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 24 людини. Серед них – п'ять медиків. Один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли (У місті. – Ред.) від цієї хвороби 29 людей", – підкреслив Кличко.

У Києві коронавірусом заразилися майже 1700 осіб. Ілюстрація

У Києві коронавірусом заразилися майже 1700 осіб. Ілюстрація

"Захворіли (Випадки, виявлені за добу. – Ред.): 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловікiв віком від 30 до 64 років, два хлопчики 12-ти та 13-ти років", – додав він.

За словами очільника столиці, до лікарень міста госпіталізували вісім пацієнтів, інші – залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів. Він також підкреслив, що у Києві від COVID-19 вилікувалися вже 110 людей.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

"Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня – хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза, незважаючи на сьогоднішні позитивні цифри, не відступила, і розслаблятися у жодному разі не можна! Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень", – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 7 травня зафіксували 2591 підтверджений випадок коронавірусу COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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