Коронавірус вдарив по Києву та області: заразилися ще понад 2,3 тисячі осіб

У Києві за останню добу зараження коронавірусом підтвердили ще у 1518 осіб. Столичний регіон вже місяць не сходить зі сходинки беззаперечного лідера за кількістю нових інфікувань в Україні.

Так, із початку пандемії COVID-19 вразив 79 809 киян. Про це свідчать оновлені дані сайту РНБО.

Відомо, що минулої доби від коронавірусу померли ще 15 пацієнтів, а загалом у Києві зафіксовано 1425 смертей від цієї недуги. Натомість 80 киян змогли її побороти, всього вилікувалися 25 082.

Київщина за кількістю нових інфікувань за попередню добу посіла четверте місце – після самої столиці, а також Запорізької та Одеської областей.

Там COVID-19 вразив ще 809 осіб, а загалом діагностовано 43 219 заражень. Ще четверо жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 744), а 241 (загалом 15 735) зміг вилікуватися.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві та області РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко заявив, що нині в Києві роблять найбільшу кількість тестувань на діагностику коронавірусу в Україні – 430 на 100 тисяч жителів.