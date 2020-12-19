Коронавірус вдарив по Києву та області: тисячі нових заражених

У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще у 1364 осіб. Місто продовжує бути лідером серед усіх регіонів за кількістю виявлених заражень.

Загалом на сьогодні у столиці нараховується 98 694 підтверджені випадки захворювання. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони.

Відомо, що минулої доби від коронавірусу померли ще 20 осіб, а загалом у столиці зафіксовано 1699 смертей від цієї недуги. Натомість ще 734 киян змогли її побороти, всього вилікувалися 31 949.

Київщина за кількістю нових інфікувань за попередню добу посіла четверте місце – після самої столиці, а також Одеської та Запорізької областей.

Там COVID-19 вразив ще 827 осіб, а загалом діагностовано 52 415 заражень. Ще 20 жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 879), а 810 (загалом 24 286) змогли вилікуватися.

У Києві та області за добу коронавірусом заразилися ще понад 2 тисячі осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, де кількість випадків коронавірусу сягнула майже 100 тисяч, іноді швидка годинами їде на виклики до інфікованих, тоді як до лікарні їх забирати не хочуть. Про те, що відбувається в столиці, – читайте в матеріалі.