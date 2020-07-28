Коронавірус ударив по Києву: Кличко розповів про 7,8 тисяч заражених

У Києві станом на 28 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 7 800 осіб. За минулу добу було виявлено 110 нових випадків COVID-19.

Про це написав мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він закликав людей дотримуватися елементарних правил, бути обережними.

"Ще в 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян. На сьогодні в столиці вже 7 800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Статистика щодо захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram / Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 45 жінок віком від 18 до 81 року, 59 чоловіків віком від 19 до 71 року, а також дві дівчинки 11 і 15 років, чотири хлопчики від двох до шести років. До лікарень столиці госпіталізували дев'ятьох пацієнтів.

"За минулу добу одужали 82 людини. Всього коронавірус подолали 2 830 мешканців Києва", – зазначив Кличко.

Мер столиці також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 45, в Оболонському та Дніпровському – по 14, у Дарницькому – 12.

Пост Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 28 липня було підтверджено 3 590 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 42 осіб, видужали за цей час – 13.