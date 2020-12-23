Коронавірус вдарив по Києву й області: понад 2 тисячі нових заражених

У Києві за останню добу виявили ще 1381 інфікування коронавірусом. Столиця залишається лідером серед усіх регіонів за кількістю виявлених заражень.

Загалом на сьогодні у місті підтверджено 103 663 випадки хвороби. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони.

Минулої доби COVID-19 забрав життя ще 30 мешканців Києва, а загалом у столиці зафіксовано 1779 смертей від цієї недуги. Натомість 947 киян вилікувалися від хвороби, всього її подолали вже 34 928 пацієнтів.

Київщина за кількістю нових інфікувань за попередню добу посіла третє місце – після столиці й Запорізької області.

Там COVID-19 вразив ще 809 осіб, а загалом підтверджено 54 831 зараження. Ще 11 мешканців регіону померли від наслідків хвороби (усього 899), а 1426 (загалом 27 354) змогли вилікуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова київської Держпродспоживслужби Олег Рубан спрогнозував, коли чекати максимального піку захворюваності на коронавірус у столиці.