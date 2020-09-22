Коронавірус в Києві перетнув позначку в 20 тисяч заражених

Карина Бондаренко Життя столиці 08:52, 22.09.2020 Оновлено: 09:31, 22.09.2020

За минулу добу, 21 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 270 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 140 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 20 028 осіб, в області – 8020 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 325 осіб (+7 за добу), вилікувалися 5929 пацієнтів (+61). Продовжують боротися з вірусом 13 774 заражених.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні зайнято більше половини наявних ліжок для хворих коронавірусною інфекцією. За його словами, через це ситуація з пандемією в країні є напруженою.

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