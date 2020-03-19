Спалах коронавірусу в Києві: з'явилися фото дезінфекції вулиць і транспорту столиці

На вулицях і в громадському транспорті Києва проводять дезінфекцію через спалах нового коронавірусу COVID-19.

Відповідні фото 16 березня були опубліковані пресслужбою КМДА. Як заявив заступник голови міська державної адміністрації Олександр Густельов, жодна одиниця наземного транспорту в Києві не виходить на маршрут без обробки.

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У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Колаж

Також стверджується, що щодня проводиться санітарна обробка та миття зупинок громадського транспорту, посадкових майданчиків, поручнів підземних пішохідних переходів.

"У всіх районах столиці дорожні служби здійснюють миття проїжджих частин доріг, мостів і шляхопроводів із застосуванням миючих засобів", – повідомив заступник голови КМДА.

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

За його словами, в посиленому режимі працює інспекція з паркування та евакуатори.

"Наземний комунальний транспорт працює в штатному режимі. Однак, з огляду на карантинні заходи, його головне завдання – забезпечити перевезення тих киян, які здійснюють медичне обслуговування, життєдіяльність і безпеку столиці. Інші повинні залишатися вдома. Це зменшить навантаження на міський транспорт", – підкреслив Густельов.

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

У Києві проводять дезінфекцію через коронавірус Офіційний портал Києва

Як писав OBOZREVATEL:

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