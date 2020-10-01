Коронавірус у Києві: заражені вже понад 23 тисячі осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 09:20, 1.10.2020 Оновлено: 09:39, 1.10.2020

За минулу добу, 30 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 377 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 140 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 23 155 осіб, в області – 9279 заражених.

Померла від COVID-19 в Києві всього 391 особа (+10 за добу), вилікувався 6941 пацієнт (+231). Продовжують боротися з вірусом 15 823 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 213 028 випадків коронавірусної інфекції. З них 4069 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Ярош захотів очолити ТКГ і пообіцяв Зеленському вести переговори з позиції сили

Кравчук звинуватив США і Британію в нехтуванні Будапештським меморандумом

Українці вважають партію Порошенка головною опозицією до "слуг" – опитування

Власниця готелю застрелила дітей і себе: подробиці вбивства на Львівщині

Венедіктова заблокувала "криміналку" проти заступника Арахамії, якого підозрювали у хабарництві – ЗМІ