Коронавірус у Києві: заражені вже понад 23 тисячі осіб

За минулу добу, 30 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 377 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 140 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 23 155 осіб, в області – 9279 заражених.

Померла від COVID-19 в Києві всього 391 особа (+10 за добу), вилікувався 6941 пацієнт (+231). Продовжують боротися з вірусом 15 823 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 213 028 випадків коронавірусної інфекції. З них 4069 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.