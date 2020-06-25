Коронавірус у Києві: захворіла ще 81 особа. Статистика за районамм

Марина Ліснічук Життя столиці 09:30, 25.06.2020 Оновлено: 09:50, 25.06.2020

У Києві станом на 25 червня кількість заражених коронавірусом досягла 4609. Із них 81 випадок було діагностовано за останню добу.

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COVID-19 підхопили ще троє медиків. Про це повідомляє Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, серед нових хворих коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у:

  • 51 жінки віком від 18 до 78 років;

  • 23 чоловіків віком від 18 до 80 років;

  • 3 дівчаток від 2 до 14 років;

  • 4 хлопчиків від 7 до 17 років.

Зазначається, що до лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів, інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

За останню добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили в Дарницькому районі – 13, Оболонському та Солом’янському – по 12, у Шевченківському – 9 випадків.

Карта щодо захворюваності на COVID-19 у Києві
(Telegram-канал Віталія Кличка)

Загалом від початку пандемії від ускладнень коронавірусу помер 101 киянин, а вилікуватися вдалося 1473 пацієнтам, зокрема 33 за останню добу.

Дані щодо коронавірусу в столиці
(Telegram-канал Віталія Кличка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область станом на 24 червня не потрапили до списку регіонів, які відповідають необхідним критеріям для ослаблення карантинних заходів. Обмеження можуть знову посилити.

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