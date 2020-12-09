Київ лідирує за кількістю хворих на коронавірус

Obozrevatel Життя столиці 09:39, 9.12.2020

Київ став лідером серед регіонів за кількістю нових заражень коронавірусом в Україні. Станом на ранок 9 грудня у столиці виявили 1 728 нових інфікувань COVID-19.

Це на 253 випадки більше, ніж за попередній день (1 475 інфікованих). Загалом у Києві зафіксували 84 538 хворих. Так дані наводить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу від Ради національної безпеки та оборони.

За добу померло 34 людини, загалом – 1 464 мешканця столиці. Негативний результат тесту отримало 26 403 особи (+636).

На Київщині від COVID-19 помело 16 людей.
РНБО

За даними мінІстра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільше підтверджених випадків зареєстровано у:

  • Києві (+1 728);

  • Одеській області (+1 270);

  • Київській області (+943);

  • Черкаській області (+815);

  • Запорізькій області (+813).

Київ серед лідерів за кількістю хворих
Facebook Максима Степанова

На Київщині 45 497 заражень коронавірусною інфекцією. За добу +943, померло 16 мешканців області. Одужало 803 особи.

Київ став лідером за кількістю нових випадків коронавірусу в Україні.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 9 грудня, в Україні офіційно підтверджено 845 343 випадків коронавірусу. З них 12 585 – виявлено за минулу добу.

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