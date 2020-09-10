Коронавірус у Києві виявили майже в 300 осіб за добу

Вікторія Довгань Життя столиці 09:29, 10.09.2020 Оновлено: 09:29, 10.09.2020

Станом на ранок четверга, 10 вересня, кількість хворих на коронавірус у Києві зросла до 16 119 осіб. При цьому приріст за добу становить 298 випадків.

Такі дані оприлюднила пресслужба Ради національної безпеки та оборони. Що стосується смертності, то епідемія у столиці вже забрала життя 254 пацієнтів (+4 за добу). Одужало при цьому 4 977 киян (67 за добу).

У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 6 554 осіб (+95 за добу), померлих – 124 (+2), одужалих – 4 389 (+76).

Загальна статистика по Україні.
Пресслужба РНБО
Ситуація з коронавірусом у Києві.
Пресслужба РНБО
Захворюваність на коронавірус в Київській області.
Пресслужба РНБО

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