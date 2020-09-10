Коронавірус у Києві виявили майже в 300 осіб за добу

У Києві зросла кількість хворих на коронавірус.
Станом на ранок четверга, 10 вересня, кількість хворих на коронавірус у Києві зросла до 16 119 осіб. При цьому приріст за добу становить 298 випадків.
Такі дані оприлюднила пресслужба Ради національної безпеки та оборони. Що стосується смертності, то епідемія у столиці вже забрала життя 254 пацієнтів (+4 за добу). Одужало при цьому 4 977 киян (67 за добу).
У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 6 554 осіб (+95 за добу), померлих – 124 (+2), одужалих – 4 389 (+76).
Загальна статистика по Україні. Пресслужба РНБО
Ситуація з коронавірусом у Києві. Пресслужба РНБО
Захворюваність на коронавірус в Київській області. Пресслужба РНБО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок 9 серпня добовий приріст захворюваності в Києві становив 310 випадків, а на Київщині – 89.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 вже достягла 145 612. З них 2 582 випадки виявлено за минулу добу.
Померли від коронавірусу Україні3 023 особи (+44 за добу), а 65 877 пацієнтів (+1174) повністю побороли хворобу.
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