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Коронавірус у Києві виявили майже в 300 осіб за добу

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
1,1 т.
У Києві зросла кількість хворих на коронавірус

У Києві зросла кількість хворих на коронавірус.

Станом на ранок четверга, 10 вересня, кількість хворих на коронавірус у Києві зросла до 16 119 осіб. При цьому приріст за добу становить 298 випадків.

Такі дані оприлюднила пресслужба Ради національної безпеки та оборони. Що стосується смертності, то епідемія у столиці вже забрала життя 254 пацієнтів (+4 за добу). Одужало при цьому 4 977 киян (67 за добу).

У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 6 554 осіб (+95 за добу), померлих – 124 (+2), одужалих – 4 389 (+76).

Загальна статистика по Україні.

Загальна статистика по Україні. Пресслужба РНБО

Ситуація з коронавірусом у Києві.

Ситуація з коронавірусом у Києві. Пресслужба РНБО

Захворюваність на коронавірус в Київській області.

Захворюваність на коронавірус в Київській області. Пресслужба РНБО

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