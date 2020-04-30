Коронавірус у Києві та області перетнув позначку в 2000 випадків: свіжа статистика

У Києві та області станом на ранок 30 квітня підтвердили 2065 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їхня кількість зросла до 1401, а на території області – до 664.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Минулої доби в Києві налічувалося 1341 факт зараження коронавірусом, а в області – ще 643.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус у Києві та області перетнув позначку у 2000 випадків. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 417 випадків;

Волинська область – 280 випадків;

Дніпропетровська область – 347 випадків;

Донецька область – 68 випадків;

Житомирська область – 374 випадки;

Закарпатська область – 419 випадків;

Запорізька область – 243 випадки;

Івано-Франківська область – 862 випадки;

Кіровоградська область – 391 випадок;

м. Київ – 1401 випадок;

Київська область – 664 випадки;

Львівська область – 430 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 126 випадків;

Одеська область – 277 випадків;

Полтавська область – 203 випадки;

Рівненська область – 637 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 779 випадків;

Харківська область – 249 випадків;

Херсонська область – 111 випадків;

Хмельницька область – 82 випадки;

Чернівецька область – 1571 випадок;

Черкаська область – 290 випадків;

Чернігівська область – 50 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Водночас глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу заявив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована саме в Києві – 60, а ще в Чернівецькій області – 82, Тернопільській – 71 та Рівненській – 49.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня до Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 29062.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 квітня в Україні офіційно було підтверджено 9 866 випадків зараження коронавірусом COVID-19.