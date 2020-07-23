Коронавірус у Києві та області: кількість заражених знову збільшилася. Статистика
Станом на ранок 23 липня в Києві зафіксували 7 278 випадків коронавірусу, за минулу добу захворювання виявили в 112 осіб. Водночас на Київщині підтверджено 3 391 випадок COVID-19, там додалось ще 32 заражених.
Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Водночас у столиці одужали вже 2 546 жителів, 25 з яких – за минулу добу. Померли у місті від коронавірусу 128 осіб.
На території області від COVID-19 одужали 2 465 мешканців, 68 з яких – за минулу добу. Померли на Київщині від захворювання 59 осіб.
Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"23 липня (станом на 9:00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 – летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2 416 випадків;
Волинська область – 3 401 випадок;
Дніпропетровська область – 1 275 випадків;
Донецька область – 818 випадків;
Житомирська область – 1 654 випадки;
Закарпатська область – 4 641 випадок;
Запорізька область – 700 випадків;
Івано-Франківська область – 3 765 випадків;
Кіровоградська область – 689 випадків;
м. Київ – 7 278 випадків;
Київська область – 3 391 випадок;
Львівська область – 8 462 випадки;
Луганська область – 116 випадків;
Миколаївська область – 530 випадків;
Одеська область – 2 691 випадок;
Полтавська область – 371 випадок;
Рівненська область – 5 303 випадки;
Сумська область – 393 випадки;
Тернопільська область – 2 548 випадків;
Харківська область – 3 203 випадки;
Херсонська область – 218 випадків;
Хмельницька область – 1 008 випадків;
Чернівецька область – 5 443 випадки;
Черкаська область – 870 випадків;
Чернігівська область – 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня до Центру надійшло 1 141 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 112 255.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня територію України у межах адаптивного карантину поділять на чотири зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".