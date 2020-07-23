Коронавірус у Києві та області: кількість заражених знову збільшилася. Статистика

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:32, 23.07.2020 Оновлено: 10:29, 23.07.2020

Станом на ранок 23 липня в Києві зафіксували 7 278 випадків коронавірусу, за минулу добу захворювання виявили в 112 осіб. Водночас на Київщині підтверджено 3 391 випадок COVID-19, там додалось ще 32 заражених.

Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Водночас у столиці одужали вже 2 546 жителів, 25 з яких – за минулу добу. Померли у місті від коронавірусу 128 осіб.

На території області від COVID-19 одужали 2 465 мешканців, 68 з яких – за минулу добу. Померли на Київщині від захворювання 59 осіб.

Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"23 липня (станом на 9:00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 – летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2 416 випадків;

  • Волинська область – 3 401 випадок;

  • Дніпропетровська область – 1 275 випадків;

  • Донецька область – 818 випадків;

  • Житомирська область – 1 654 випадки;

  • Закарпатська область – 4 641 випадок;

  • Запорізька область – 700 випадків;

  • Івано-Франківська область – 3 765 випадків;

  • Кіровоградська область – 689 випадків;

  • м. Київ – 7 278 випадків;

  • Київська область – 3 391 випадок;

  • Львівська область – 8 462 випадки;

  • Луганська область – 116 випадків;

  • Миколаївська область – 530 випадків;

  • Одеська область – 2 691 випадок;

  • Полтавська область – 371 випадок;

  • Рівненська область – 5 303 випадки;

  • Сумська область – 393 випадки;

  • Тернопільська область – 2 548 випадків;

  • Харківська область – 3 203 випадки;

  • Херсонська область – 218 випадків;

  • Хмельницька область – 1 008 випадків;

  • Чернівецька область – 5 443 випадки;

  • Черкаська область – 870 випадків;

  • Чернігівська область – 667 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня до Центру надійшло 1 141 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 112 255.

Дані РНБО
Скриншот
Дані РНБО
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня територію України у межах адаптивного карантину поділять на чотири зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

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